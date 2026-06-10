Antonela cruzó durísimo a una esteticista que se metió con Messi y la obligó a cerrar sus comentarios

Antonela Roccuzzo dejó de lado por un momento el bajo perfil que suele mantener en las redes sociales para defender públicamente a Lionel Messi de las versiones que aseguraban que se había realizado distintos retoques estéticos en el rostro.

La polémica se originó a partir de un video publicado por Celeste Nardanone, quien se presenta en redes sociales como médica especialista en armonización facial. En la grabación, la profesional comparó imágenes del futbolista tomadas a lo largo de los años y enumeró una serie de procedimientos que, según su análisis, se habría realizado.

"¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara", escribió para presentar el contenido.

Durante el video, Nardanone sostuvo que el rosarino se habría sometido a una rinoplastia, relleno de mentón con ácido hialurónico, aplicaciones de bótox, carillas y prótesis dentales, relleno de pómulos, corrección de orejas y hasta una blefaroplastia para modificar la mirada.

Incluso, al mostrar fotografías comparativas, aseguró que la nariz del actual jugador no era la misma que la de años atrás. También señaló supuestos cambios en el mentón, la frente y la zona de los ojos.

Sin embargo, cuando la publicación ya acumulaba miles de reproducciones y comentarios, apareció una respuesta inesperada. Antonela Roccuzzo intervino directamente y desmintió todas las especulaciones.

"¡No pegaste una!", escribió la empresaria junto a emojis de risa. Luego fue todavía más contundente al aclarar: "Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign".

La reacción de Antonela no tardó en viralizarse y generó una ola de comentarios entre los seguidores de la pareja. Acostumbrada a mantenerse alejada de las polémicas públicas, su intervención llamó la atención por el tono directo e irónico con el que salió a defender al capitán de la Selección argentina.