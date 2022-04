More Rial reveló cuál es el vínculo que la une a su mamá Silvia D'Auro

La conflictiva relación de More Rial con su madre adoptiva Silvia D'Auro siempre dio mucho que hablar y luego del divorcio de la mujer con Jorge Rial, tanto Morena como su hermana Rocío quedaron al cuidado de su padre.

No es la primera vez que More hace declaraciones impactantes sobre la vida que tuvo con Silvia D'Auro y nunca son palabras gentiles para con la ex mujer de Jorge Rial.

El pasado. Cuando Morena y Rocío tenían relación con su madre.

Esta vez, fue en medio de una entrevista con "A la tarde", el ciclo televisivo que se emite por América, donde More Rial volvió a mencionar a D'Auro.

Para mí, ella está muerta. Hace mucho tiempo que no la veo.

Ese tiempo son, en realidad, unos 8 años desde que el vínculo se rompió. En la misma nota More se encargó de aclarar que gracias a Jorge Rial "nunca nos faltó nada ni a mí ni a mi hermana".

El vínculo con el ex conductor de Intrusos, sin embargo, no siempre fue del todo bueno y hubo momentos en que Morena también salió a pegarle durísimo a su padre. Hoy, esas desavenencias parecen haber quedado atrás y se los ve más unidos que nunca.

Sobre la posibilidad de sacarse el apellido D'Auro y dejar solo el Rial, Morena dijo: "Ya soy mayor de edad y el nombre de ella no me pes. No es alguien que pueda llegar a estar en mi vida, ya está. A mí esto ya no me afecta y por eso lo puedo decir bien... Ella se ganó eso", aclaró.

La mediática influencer no quiso hablar sobre las situaciones en las que las pasó realmente mal con su madre pero buscó el apoyo de Luis Ventura quien estaba en el piso escuchando todo. "Mi tío sabe todo lo que pasé", cerró.

MORE RIAL Y SU NOVIO "EL MAXI"

Tras haber terminado con una conflictiva relación, More Rial parece haber superado al papá de su hijo, Facundo Ambrosini. Ahora, la joven volvió a apostar al amor y lo hizo, una vez más, con un cordobés.

El hombre que se robó el corazón de la hija de Jorge Rial se llama Maximiliano Bertorello y es cantante de cuarteto. En el mundo artístico se da a conocer como "El Maxi".

Morena sube permanentemente fotos con el cordobés y le declara su amor al mundo.