Santi Maratea, entre la adopción y su opinión sobre la violación: ¿qué dijo en lo de Flor de la V?

Con un verdadero entusiasmo por sus millonarias donaciones, Santi Maratea está en boca de miles de argentinos de diferentes sectores, jóvenes, adultos, políticos, etc, ya que saltó un poco más a la fama de sus redes y los medios nacionales por su impactante campaña para ayudar con los incendios de Corrientes de este inicio de año que tanto daño han efectuado a la naturaleza y a la sociedad toda.

El influencer de ojos azules volvió a estremecer a sus miles y miles de seguidores tras lograr juntar casi 200 millones de pesos para colaborar con dichos focos de incendio y compró desde camionetas, hasta camiones y equipamiento de bomberos para las zonas más afectadas del Litoral argentino.

Fue entonces que a partir de este inmenso despliegue solidario que el joven porteño quedó en el centro de las críticas y halagos y se animó a soltar su costado más personal e íntimo, arraigado directamente a sus deseos de afrontar la paternidad y dejó a todos sorprendidos con sus definiciones.

Santi Maratea

Invitado de lujo al programa de Flor de la V, el pibe de las redes confesó lo que muchos no esperaban escuchar de su boca, ya que, fiel a su estilo, es bastante desenfadado y explosivo con su comentarios, siempre polémicos y millenials:



"De chico tengo algo con la adopción, que me interesa, que siento que tengo que hacer y que algún día haré”

Lo que más dejó sorprendida a Flor al encontrarse con semejante respuesta fue el hecho de que Maratea dijo: “No es tanto que quiera ser padre, si no por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto. Supongo que por ese lado, de suceder algo así, terminare en un lugar paternal, pero no es que lo que yo estoy buscando es armar una familia, voy creciendo y todavía no me agarró”.

Cuando tocó hablar del tema familia o con quien estaría dispuesto a afrontar semejante acto de amor, el influencer dijo que casarse con un hombre y tener hijos le da el mismo “cringe” que hacerlo con una mujer, ya que le resulta muy similar en cuanto a compromiso.

“¿Porque me voy a limitar a un formato que ya todos conocen?”

En cuanto a la cultura de la violación, Maratea fue contundente luego de una serie de Tweets en donde expresó que el problema de fondo son los hombres. El no hablar sobre sus emociones y no "poder" manjar sus instintos. En resumen, dijo que "las violaciones tienen que ver con nosotros (los varones)" ya que asume que el discurso cambió, que lo que aprendieron fue a hablar pero la violación sigue siendo una norma, ya que, según su interpretación, "es mejor que te traten de abusador y no de gay entre tus amigos en la actualidad y siempre, ese es el verdadero fondo de la cuestión", dijo. Mirá el video haciendo click aquí.

"No es caridad lo que hago chicos":

Muchas veces cruzaron a Santi Maratea tanto sus seguidores como muchos de los medios con los que tiene la posibilidad de charlar y es joven influencer se encarga de demostrar y dejar n claro cada vez que puede que lo que el hace no se trata solo de beneficencia sino que para él es su función por la llegada que tiene. Una idea que surgió a partir de la cantidad de personas que lo siguen el hecho de poder aportar muy poco dinero por persona, explotó su cabeza al pensar “ que pasaría si…”.

Santi Maratea el día que logró juntar el dinero para el costoso medicamento de Madelein

Con esa sola motivación logró juntar millones para pagar medicamentos muy costosos de niños en situaciones de salud muy delicados y evidentemente, su obra solidaria, aunque él no quiera reconocerla así, aún no termina y tiene mucho por hacer.