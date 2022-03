Rocío Moreno dio todas las razones por las que se separó de Paulo Londra

Después de un largo tiempo sin la música de Paulo Londra por problemas legales, el artista ha vuelto al ruedo con hit que ya está copando los primeros lugares de los rankings; sin embargo, no todas son buenas noticias y Rocío Moreno es quien se ha encargado de empañar la felicidad por justas razones.

Es ampliamente conocido que Paulo Londra es padre de dos hijas con Rocío Moreno, pero también se sabe que ya no están juntos y que su amor terminó de una manera bastante estrepitosa. No obstante, ha sido recién hace algunas horas que han salido a la luz los verdaderos motivos de la discordia.

Paulo Londra y Rocío Moreno antes de separarse.

Rocío Moreno acusó a Paulo Londra de no hacerse cargo de sus hijas y de haberla dejado sola en gran parte de su segundo embarazo. La revelación tuvo lugar en "Los Ángeles de la mañana" y aunque la chica trató de ser bastante cautelosa, finalmente no pudo contenerse.

"Naturalicé cosas que a mí me hacían mal, que me lastimaban y no me gustaban” dijo la exnovia del músico y después también aseguró que no terminó antes con esa situación porque le daba vergüenza hablarlo con su familia o amigos. La relación ya está terminada, pero eso no quiere decir que Rocío esté bien.

Paulo Londra, Rocío Moreno y una de sus hijas.

“Es complicado, es difícil. Si te digo que estoy bien, te miento. Es todos los días tratar de salir adelante, y cuesta y duele un montón. Pero es ver a las nenas y sentir que sí se puede”, dijo Rocío Moreno y sobre el final de la entrevista manifestó que el detonante fue cuando Paulo Londra se fue del país sin avisarle y ella se enteró mediante redes sociales. Habrá que ver cómo reaccionan sus fans ahora que conocen esta faceta.