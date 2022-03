Esto es lo que Laurita Fernández y Benjamín Vicuña están haciendo en Mendoza

La fama de conquistador nato de Benjamín Vicuña hace que constantemente estemos buscándole nuevas parejas. Casi nos resulta imposible que se relacione con mujeres sin intenciones de romance y esa es la razón por la que se lo ha vinculado con Laurita Fernández.

En el día de ayer, Juriu, la tucumana que sigue los pasos de los famosos en el mundo digital; comenzó a sospechar que quizás Laurita Fernández y Benjamín Vicuña estaban en algo. Los indicios eran muy básicos, pero de todos modos la versión de la influencer no tardó en instalarse.

La prueba de que Benjamín Vicuña y Laurita Fernández estuvieron en el mismo restaurante.

Laurita Fernández y el actor habían estado en el mismo restaurante, la misma noche, pero no subieron fotos juntos;un elemento que a Juariu la hizo pensar que escondían algo. Sin embargo, parece que esta vez no hay romance.

Juariu terminó descubriendo que Laurita Fernández y Benjamín Vicuña habían coincidido porque ambos están grabando en Mendoza, de modo que todo el equipo se trasladó al mismo restaurante. No obstante, la concursante de MasterChef hizo énfasis en que no deberíamos perderles el rastro.

El veredicto final de Juariu sobre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Todavía Juariu no se ha enfrentado al enojo de ninguno de sus investigados, pero eso podría cambiar en breve. A los famosos no les agrada demasiado que husmeen en sus vidas privadas, pero no debería sorprendernos que en cuestión de semanas o meses Laurita Fernández y Benjamín Vicuña formalicen.