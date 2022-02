Video: así ha sido el regreso de Darío Barassi a "100 Argentinos dicen"

El día tan ansiado para los fanáticos de "100 Argentinos dicen" llegó. Darío Barassi finalmente retornó a grabar el programa que hoy es uno de los más vistos de la televisión argentina.

El sanjuanino pasó dos semanas de vacaciones con su esposa, Lu Gómez Centurión y "La Pipi", hija de ambos. Mientras Darío Barassi no estuvo en "100 Argentinos dicen", fue reemplazado por distintos conductores y conductoras como Dani La Cepi, Naza Diserio y Federico Bal.

Los fanáticos del programa de Barassi no le dejaron pasar las vacaciones y muchos le reclamaron por haberse ido dos meses. Él, con el humor que siempre lo caracteriza, respondió en sus historias.

Obvio que no me puedo tomar dos meses de vacaciones, me fui dos semanas nada más, eh.