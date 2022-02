¡Paren chicos!: Ivana Nadal se cambió el look y hasta hizo un tremendo anuncio

Ivana Nadal no la pasó nada bien hace poco luego de que le rechazaran la visa de talento en Estados Unidos. Y luego de esta situación tomó la decisión de hacerse un cambio de look en el pelo y lo lució en las redes. Pero no solo hizo eso si no que además aprovechó para hacer un anuncio que está relacionado a "cambios internos".

“Muy buenos días. Fui a la peluquería y estoy súper contenta. Encontré una foto de cuando era chiquita y tenia flequillo y dije ‘ay quiero tener flequillo’ y me encantó”, arrancó diciendo Nadal. Y agregó: "así que bueno acá estamos con cambio de look y con cambio de pensamiento. Yo sé que la vibración de la tierra está cambiando y por ende mi vibración y mi sistema de creencias también".

Su nuevo look y la foto que encontró de niña.

Finalmente explicó que "estoy encontrando respuestas a cosas que quizás formaban parte de mi sistema de creencias pero que podían ser contradictorias. Encontré el equilibrio perfecto entre dos de esas partes que me hacían ruido: la de pensar que tenemos todo escrito en el destino y la de sentir que es uno el que va construyéndolo", reflexionó.