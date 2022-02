¡Tremendo! Karina Jelinek, víctima de una estafa muy parecida a la del Gigoló

Las estafas están a la orden del día y Karina Jelinek no es la excepción, al igual que muchos otros famosos. Sin embargo, su caso es especial porque el fraude se ha consumado por alguien en quien ella confiaba.

La propia Karina Jelinek ha contado, luego de aclarar que sigue junto a Florencia Parise, que le pidió a un amigo que guarde en su caja fuerte todos los ahorros de su vida, pero ahora el dinero no está y quien debía guardarlo la acusa a ella de deberle.

Karina Jelinek en una imagen de su cuenta de Instagram.

El supuesto estafador no es cualquier amigo, sino un hombre a quien la vedette considera como a un padre. Afortunadamente, hay papeles firmados que avalan la postura de ella y con esos archivos comenzará acciones legales.

“Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta de que en realidad no era la persona que yo creía”, dijo Karina Jelinek en diálogo con “Nosotros a la mañana” y su relato no hace más que remitirnos a “El estafador de Tinder” o a las denuncias que recibió “El Gigoló” en su momento.

Karina Jelinek.

Afortunadamente Karina Jelinek está fuerte para afrontar este complejo momento, pero no debe ser fácil. Ana Rosenfeld está llevando el caso y, por los antecedentes con lo que cuenta, imaginamos que la exnovia de Fariña se saldrá con la suya.