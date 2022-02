¡Muy jugados! Ernestina Pais y Joaquín Levinton recordaron sus noches “on fire” en MasterChef

La chispa de MasterChef de vez en cuando va más allá de la consigna culinaria en sí y se traslada a los concursantes, quienes siempre están dispuestos a hacer un poco de ruido. Esta vez, les tocó el turno a Joaquín Levinton y a Ernestina Pais.

Luego de la angustia por tener que despedir a Luisa Albinoni, el jurado de MasterChef propuso una competencia por equipos. Ernestina Pais y Joaquín Levinton quedaron enfrentados, pero eso no impidió que recordaran épocas de mucha cercanía.

Joaquín Levinton y Ernestina Pais en una imagen de archivo.

Ante la pregunta de Santiago del Moro, Ernestina Pais confesó que tuvo un affaire en el pasado con Joaquín Levinton, pero luego dejó muy claro que eso que pasó es imposible de repetir en la actualidad.

“Ahora nos damos asco”, dijo la periodista en tono de broma y del otro lado se encontró con el músico, quien no estaba de acuerdo con esa definición tan tajante. “¿Nos damos asco? No me imaginé que era tan así”, dijo el líder de Turf un poco con el corazón roto y luego agregó que lo que tuvieron fue un simple “touch and go”.

Ernestina Pais en la última emisión de MasterChef.

Si Ernestina Pais y Joaquín Levinton no lo confesaban, jamás hubiésemos imaginado que alguna vez se animaron a probar suerte juntos en el amor, pero ahora vemos que quizás no son tan distintos. De todos modos, le creemos a la exconductora de CQC en la idea de que no volverán a acercarse nunca más con ojos más que amistosos.