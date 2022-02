Flor Vigna y Luciano Castro a puro mimo en la cama y Sabrina Rojas reacciona

Luciano Castro y Flor Vigna son la prueba perfecta de que jamás dejaremos de sorprendernos con la farándula argentina. No había forma de que imagináramos un romance entre ellos, pero de todos modos sucedió y ya Sabrina Rojas es historia del pasado.

Es cierto que todavía nos cuesta bastante pensar en tanta apertura mental, porque la realidad es que Luciano Castro y Flor Vigna están juntos desde muy poco tiempo después de que Sabrina Rojas saliera de la ecuación. Pero ese parece no ser problema para ellos.

La foto de Luciano Castro y Flor Vigna que activó a Sabrina Rojas.

Por el Día de los Enamorados, Flor Vigna compartió una foto con Luciano Castro en la cama y, sorprendentemente, Sabrina Rojas le dio “me gusta”. No hubo comentarios de su parte, pero no necesitamos más para saber que son más “open mind” de lo que nuestra cabeza puede comprender sin juzgar.

Algunos días antes de este sorprendente gesto, la exparticipante de “Combate” confesó en diálogo con “Intrusos” que Sabrina Rojas había sido muy amable con ella al darle la bienvenida a la familia y, si alguien no le creía, la prueba ahora es muy contundente.

El me gusta de Sabrina Rojas a la foto romántica de Luciano Castro con Flor Vigna.

Luciano Castro, Flor Vigna y Sarbina Rojas no son un triángulo amoroso. Son una familia sin fisuras y con la única intención colocada en que sus felicidades no sean opacadas por el prejuicio ajeno. Todo lo que no les funciona a otros, en ellos parece ser la clave del éxito y nos alegramos de que así sea.