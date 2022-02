Así se ha despertado la China Suárez después de un insólito festejo por el Día de los Enamorados

Miami recibió a la China Suárez con los brazos abiertos luego de su separación con Benjamín Vicuña. Luego se trasladaría a Europa para cumplir con algunos compromisos laborales, pero todavía no sabemos si ha llegado o no a ese destino.

Como siempre, la cuenta oficial de Instagram es el espacio que nos permite saber de la vida de la China Suárez y esta vez no es la excepción, aunque está siendo muy escueta con la geolocalización y por eso no podemos saber exactamente dónde está. Pero sí sabemos que no pierde el toque.

Así amaneció la China Suárez.

La China Suárez ha amanecido tan hermosa como siempre y ha querido mostrarse ante su comunidad virtual con la imagen que puede apreciarse en adjunto. La postal de este amanecer con ceño fruncido se da justo luego del Día de los Enamorados, fecha en la que publicó una foto con sus hijos indicando que son ellos “sus valentines”.

Sin lugar a dudas, este ha sido un festejo muy atípico del Día del Amor y la Amistad para la protagonista de “El Hilo Rojo”. Y es que, aunque ya ha blanqueado nueva relación de pareja con un español, no ha querido compartir con él ninguna cita romántica.

La foto del Día de los Enamorados de la China Suárez.

Benjamín Vicuña, por su parte, sí ha disfrutado con el método tradicional. Está en Paris con Eli Sulichin mientras la China Suárez combina diversión con trabajo en los destinos más icónicos de la industria del modelaje. Cada uno festeja como puede, o como quiere y ambos han hecho exactamente eso.