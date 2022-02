Lizy Tagliani estalla contra su ex y le manda un mensaje clarito y contundente

La vida sentimental de Lizy Tagliani lamentablemente no es de las más estables, aunque es cierto que su última relación duró bastante más de lo que imaginábamos. Leo Alturria es quien la acompañaba, pero parece que ya no hay vuelta atrás en esa relación.

Lizy Tagliani presentó a su exnovio en el programa de Susana Giménez en el 2019 y hace algunas semanas anunció en su cuenta oficial de Instagram que no continuarían. Aseguró que seguirían siendo buenos amigos, pero parece que las cosas han cambiado.

Lizy Tagliani en la foto del descargo contra su ex.

En un posteo al que no le faltó firmeza, Lizy Tagliani confirmó que lo bloqueaba y eliminaba de su lista de contactos y aunque no mencionó a su ex, todos los usuarios de redes sociales inmediatamente intuyeron que se dirigía a él.

Aparentemente, la capocómica se sintió defraudada porque esperaba que del otro lado al menos le preguntaran cómo está, algo que evidentemente no sucedió. Lo positivo fue que, gracias a su enojo, la peluquera recordó que tenía que realizarse sus estudios prostáticos.

Lizy Tagliani y Leo Alturria en una imagen de archivo.

Con el correr de las horas Lizy Tagliani continuó publicando contenidos en los que mencionaba a Leo Alturria, pero en cada uno de ellos decía con humor que no le estaba mandando mensajes subliminales a su ex. Parece que las cosas no han quedado tan bien como se decía y habrá que ver cómo sigue la historia.