El fuerte mensaje con el que Gianina Maradona anunció su separación de Daniel Osvaldo

Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Y así quedó confirmado una vez más. Es que tras los rumores y especulaciones por el futuro de la relación entre Daniel Osvaldo y Gianina Maradona, la hija del astro del fútbol argentino utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el final de la relación.

“Ya se lo mandé a él. Por eso, lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, esto soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no es. Para mí, siempre vas a ser este abrazo y los que no están en una foto. Y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender. Como lo dijimos mil veces ‘Salu’ por eso’”, comenzó diciendo con la imagen en blanco y negro de ellos dándose un beso mientras se abrazan.