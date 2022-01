Furor por la foto de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que incendió Instagram

Oriana Sabatini subió y luego borró una foto sumamente picante con su pareja, el futbolista Paulo Dybala, en donde se los puede ver en una pose muy personal y con el torso descubierto. Sin embargo, horas más tarde la cantante volvió a subir algunas imágenes que previamente también había eliminado.

la foto eliminada

No entendimos si fue que no le agradó la devolución de los internautas, si fue que era demasiada exposición para ella o que simplemente no quiso mostrar un detalle de su lola con una cruz negra que luego quiso ocultar.

En la publicación, Sabatini aprovechó y agradeció las postales al fotógrafo Nicolás Gerardin, quien viene captando con su lente a la pareja desde hace bastante tiempo.

Con sus torsos al descubierto, Oriana y Paulo Dybala posaron sin tabúes. A pesar de borrar el post, luego, Oriana Sabatini volvió a compartir la publicación, pero ya sin la mencionada imagen de la cruz negra, limitándose a una postal a color y otra en blanco negro de ellos juntos, mas fuego que nunca.

Con un pantalón blanco la artista, y uno negro el delantero, la cantante se limitó a escribir: "By the one and only @nicolasgerardin".

Fueron pocas las horas que bastaron para que la pareja consiguiera una catarata de likes y me gusta en la publicación que inmediatamente se hizo virarla y causó un gran impacto en las redes sociales.