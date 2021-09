Sabrina Rojas oficializó su romance con el Tucu López con una selfie y una canción de Shakira

Primero fueron los rumores, que de un lado y del otro se encargaron sin mucho esmero de desmentir. “Es un morocho lindo”, dijo Sabrina Rojas. “Me parece divina”, apuntó Luis “El Tucu” López. Y la cosa quedó allí, solo por un rato. Luego, llegaron los testimonios fílmicos, cuando fueron sorprendidos abrazados por la calle, y en determinado momento él rodea la cintura de ella con su mano y le da un romántico beso.

Faltaba un paso más y llegó durante este jueves, cuando la actriz publicó en las historias de su cuenta de Instagram la primera foto con el locutor. En una imagen casera, se los ve muy cerca, con una puesta que pretende transmitir cierta espontaneidad. Ella, en primer plano, mira a cámara y él, de perfil, le roza el cabello con su rostro. Como comentario, nada de palabras: apenas una mención a su flamante novio y un corazón.

Para musicalizar la historia, la actriz eligió “Sale el sol”, un tema de Shakira cuyo mensaje complementa su estado actual. “Y un día después de la tormenta / Cuando menos piensas, sale el sol”, canta la colombiana en el fragmento que eligió Sabrina como banda de sonido para su blanqueo.

De esta manera, Rojas y López dieron un paso más en una relación que habría nacido cuando la actriz y modelo fue a ver al actor y locutor a la obra dirigida por José María Muscari, Sex, vive tu experiencia. “Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos. Consta que pagué la entrada. Es un mito que alguien mi invitó, eso no es verdad”, se preocupó por aclarar la ex esposa de Luciano Castro.

Luego aparecieron las imágenes a los besos durante un paseo en la vía pública, no fue hasta este lunes que la también modelo terminó de confirmar la incipiente relación. “Mi vida marcha en clama, en paz, disfrutando”, comenzó diciendo ante la pregunta del cronista de Intrusos. Y añadió a modo de broma, sobre las fotos que se difundieron: “Me acaba de agarrar una amnesia, me fui a blanco”. Ya en tono serio, aclaró: “Sí, las vi, las vi... Pero no sé qué decir. Una trata de pasarla bien y otros piden títulos, nombres, rótulos. Estamos disfrutando la vida”, cerró. La foto de hoy, sigue en la misma sintonía.

En mayo pasado, Sabrina se separó del actor Luciano Castro luego de más de 10 años juntos. Fruto del amor de dicho matrimonio, nacieron Esmeralda y Fausto. “Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, aseguró la actriz por aquel entonces.

Sobre las posibles nuevas relaciones de su ex marido -se lo vinculó con Jimena Barón, aunque luego ambos lo desmintieron-, Rojas dijo: “Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga. Pero no hablamos de eso. Él hace su vida de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así”. De esta manera, Sabrina Rojas dejó abierta la posibilidad a que ella también reharía su vida y podría iniciar una nueva relación. Es por eso que no tuvo interés en ocultar su relación con el locutor.

Por su parte, la última relación pública del Tucu López había sido precisamente con Jimena Barón, con quien comenzó un vínculo dentro de un absoluto hermetismo cuando ella se separó de Daniel Osvaldo. Luego, cuando retomó su actividad en las redes sociales, anunció que se había distanciado del conductor y trató de ponerle humor a la situación asegurando que sus parejas le duraban “menos que un pote de queso”.

