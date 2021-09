Floppy Tesouro fue hackeada y lo confesó en el programa de Florencia Peña

La modelo y esposa de un empresario millonario, Floppy Tesouro, fue la última invitada del programa de Florencia Peña en su programa “Flor De Equipo” en el segmento “Intragables” donde ellos famosos se animan responder preguntas filosas por parte de la conductora del segmento.

Floppy no se animó a contar con mucho detalle en el programa cuando la conductora le preguntó a Floppy: "¿Sos celosa, que es lo peor que llegaste a hacer por celos?". "No soy celosa enfermiza, pero el celo tiene alguito de amor, trato de tener mucha confianza en el otro, porque si no hay confianza no hay pareja", respondió la invitada.

Con esta conversación es que Floppy se animó a contar que una vez fue hackeada desde su celular "Me hackearon el teléfono, fue tremendo, encima perdieron porque no encontraron nada.” declaró la invitada en alusión al momento en que tomaron su teléfono para sacarle datos y no hubo escandalo como en el caso de otras celebrities, sobre todo de Flor Peña quien al estaba entrevistando.

Pero lo que más sorprendió fue la contundente y divertida respuesta de Flor, quien después de 9 años sigue pidiendo justicia por una de las causas de ciberdelitos contra la intimidad más conocida de la farándula argentina.