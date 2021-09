Cómo fue el despampanante regreso de Susana Giménez a la televisión

Después de permanecer alejada de las pantallas y exiliada en Uruguay en medio de la pandemia del coronavirus, este viernes Susana Giménez tuvo su tan ansiado regreso a la televisión argentina, mediante una transmisión de tecnología aumentada nunca antes vista de la que también participaron los conductores del noticiero Telefé Noticias, Cristina Pérez y Rodolfo Barili. Inmediatamente las redes explotaron de comentarios con lo sucedido.

Lee más: ¡Qué dice!: el blooper de Susana en las redes que alertó a sus seguidores

Susana volvió a la pantalla de Telefé mediante lo que a simple vista parecía una entrevista con los conductores del noticiero de la noche del canal de las tres pelotitas. Sin embargo, el especial fue transmitido mediante una tecnología de realidad aumentada de primera, en la que los conductores estaban en el estudio y la diva en su casa, aunque parecía que estaban todos en un mismo lugar.

Así fue el mega despliegue para el regreso de Susana Giménez a Telefé

En su regreso, Susana Giménez habló de todo, principalmente de cómo atravesó la pandemia. Al respecto, la diva dijo que "fue horrible. Primero tenía miedo de morirme. Después, que me entubaran. No hablaba con nadie, no rezaba, pero me preguntaba todo el tiempo: ¿por qué?”

Respecto a su tan esperado regreso a la televisión argentina, dijo: ""Vamos a empezar a trabajar. Hace un año y medio que no hago nada. Estamos viendo de grabar en marzo. Ya tengo firmado el contrato"