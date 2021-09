Conocida panelista contó un curioso hecho de inseguridad que le tocó sufrir

Durante la tarde del jueves, Mariana Brey sufrió un hecho de inseguridad. En la apertura del programa conducido por Ángel de Brito, la panelista relató que le robaron, aunque no descartó poder recuperar alguno de los objetos sustraídos.

“Me sacaron todo lo que tenía, un bolso de accesorios que me regalaron, carpetas y estudios que hice que no le sirven a nadie”. Sus compañeros le preguntaron si sabía cómo los ladrones habían efectuado el delito y contestó que le inhibieron la alarma del auto e ingresaron sin ningún problema. “Parece que es una modalidad común”, manifestó en "Los Ángeles de la Mañana".

Además, dio detalles del horario y ubicación del hecho para prevenir a las personas que circulan por esa zona. “Fue 17.15 de la tarde, dejé el auto estacionado en Anchorena y Corrientes, entré al shopping a cambiar algo y volví, por eso no lo puse en el estacionamiento, 17.30 ya estaba en el coche. Cambié el producto y subí a la camioneta, yo los jueves estudio coaching ontológico y 18.15 me tenía que conectar con la computadora, ahí me di cuenta que me habían sacado las cosas”, declaró.

La periodista realizó la denuncia en la comisaría correspondiente de la zona. Además, pidió que le dieran acceso a las cámaras de seguridad para poder reconocer a la banda delictiva.

Cinthia Fernández y Yanina Latorre relataron que sufrieron un robo con la misma modalidad y advirteron: “No hay que dejar cosas en el auto, y hay que estar atento cuando uno cierra, que el cierre se efectúe, porque te inhiben cuando hacés el click”.