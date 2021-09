El drástico cambio de Ivana Nadal que impactó a todos: mirá la imagen

Si alguien creía que Ivana Nadal estaba desaparecida de las redes o había dejado las polémicas de lado, ahora fue noticia una vez más. No por sus llamativas frases y dichos sobre sanación, pandemia de coronavirus o la muerte, si no porque mostró su radical cambio de look y más de uno quedó impactado.

La influencer dejó atrás esa cabellera lacia y azabache, porque se hizo rastas. Compartió varias imágenes y videos en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 2,6 millones de usuarios. Los usuarios de Instagram reaccionaron rápidamente. "¡¡Naaaa me vuelvo loco!!", comentó su novio, Bruno Siri. "Amo", agregó una amiga. "Ya te estaba presintiendo", opinó otra.

"¡¡No lo pueden creer!! Chicos, no sé si sabían, pero tenía infinitas ganas de hacerme las dreadlocks (rastas) y (ahora) ¡¡tengo!!", comenzó diciendo Ivana Nadal en sus stories. "Miren lo que son. ¿Qué opinan? ¿Me quedan como el culo? ¿O me quedan naturales, como que ya las tuve? ¿Van conmigo? Raro todavía, pero yo estoy muy feliz. Me parece que quedaron espectaculares. Las amo con toda mi vida", aseguró convencida.

Lo cierto es que sus seguidores quedaron sorprendidos por demás y lo hicieron saber por medio de los comentarios.

