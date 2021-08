Cumbia 420: L-Gante estrenó tema con un giño para Cristina

La figura de L-Gante, nombre artístico de Elian Valenzuela, se catapultó hasta la estratósfera cuando Cristina Kirchner lo mencionó como ejemplo de un adolescente que pudo progresar en la música gracias a la computadora del programa “Conectar Igualdad”.

Pero para sorpresa de muchos, L-Gante estuvo en boca de todos y en medio de la polémica que se generó debido a la utilización del plan del Gobierno. El cumbiero lanzó una nueva canción en las ultimas horas en la que recordó aquella mención, nombró a la vicepresidenta y en apenas 48 horas logró superar los dos millones de reproducciones en Youtube. Una locura.

Allá por el primero de Julio durante un acto en Lomas de Zamora, CFK se refirió a su éxito y dijo: “Les recomiendo que lo escuchen, con esa [computadora de] Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”,

La frase de la Vice Presidenta hacía referencia a las propias declaraciones de L-Gante, quien en una entrevista con La Caja Negra (reconocido segmento de entrevista de filo.news) reveló que había grabado su primer hit utilizando “un micrófono de $1.000 y una computadora del Gobierno”. El tema en cuestión era “L-GANTE RKT”, ese mismo que alcanzó 212.346.126 de visualizaciones.

No obstante, la explosión mediática que le brindó la mención de Cristina, Elian corrigió a la Ex Presidenta y contó la verdad, que realmente la netbook del Gobierno no se la dieron en la escuela, no recordaba si la había cambiado por un celular o si había vendido un celular para comprar la computadora.

“Lo que ella dijo fue el logro que yo tuve. Lo que podría corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora a mí es porque no le dio uso y a mí me gustaría que la persona que haya recibido eso en verdad la use. Esas son cosas que hay que corregir”.

Tras esos dichos, la situación evidentemente inspiró al cumbiero quien, hablando de respeto y agradecimiento lanza su nuevo tema el pasado domingo en el que en su letra mencionó a Cristina Kirchner: “Malianteo 420 (Volumen 2)”, en coproducción con Dt. Bilardo, superó en apenas 48 horas las 2 millones de reproducciones.

“Me nombró la ex presidente y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto y respeto le falta a varios”.

Entre los tantos guiños y frases destacadas que deja su poesía, también destacó al arquero de la Selección Argentina de Fútbol, Emiliano Martínez, con la frase que popularizó en la semifinal contra Colombia de Copa América:

“Mirá que te como como el Dibu Martínez”.

Un éxito desde el principio, ¿Ya lo escuchaste?