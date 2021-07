Enrique Pinti levantó polvareda con una fuerte crítica a Susana Giménez: qué dijo

Enrique Pinti es de las figuras argentinas que son reconocidas por no esquivar situaciones que para muchos son incómodas y dar su versión de las cosas sin mayores rodeos.

Eso fue precisamente lo que hizo en las últimas horas cuando abordó las declaraciones que realizó Susana Giménez comparando a la Argentina con Venezuela.

Las declaraciones de la conductora generaron una enorme polémica: “Cuando oigo a nuestra diva máxima, que es Susana Giménez, decir que esto es ‘Argenzuela’ me gustaría recordarle que Argentina le dio toda o gran parte de la plata que tiene, que es muchísima y se la ganó trabajando, trabajando bien y absolutamente merecido”, dijo el artista en una entrevista con Jorge Rial, conductor del nuevo ciclo Argenzuela, que se emite por Radio 10 (AM 710).

“La Argentina le dio todo eso. Y Venezuela antes del huracán (Hugo) Chávez, ella estuvo trabajando muchísimo y cobró cientos y miles de dólares de ese país, antes de que fuera una mezcla espantosa de Cuba y Etiopía. Entonces cuando los países te dieron, tu nacionalidad, tu razón de ser, hay que ser menos despreciativo”, reflexionó el capocómico.

“Nos dolió a todos...”, aseguró el periodista sobre los dichos de Giménez. “Claro. Yo la quiero mucho a Susana, de verdad. Me cae fantásticamente bien, es simpática. Pero salen cosas de su boca que quizás no las sabe expresar bien. Pero a esta altura uno tiene que hacerse cargo de lo que dice. Me parece compararnos con Venezuela o con otro país es un disparate. Argentina es irrepetible”, explicó Enrique.