Adabel Guerrero reveló cual es la mujer que más le gusta

La nueva apuesta de América con Intrusos a la noche, da mucho que hablar. En el programa se habla sobre temas más subidos de tono, de acuerdo con el horario. Lo cierto es que Adabel Guerrero no dudó en contestar todo.

El jueves por la noche la bailarina y actriz fue la invitada para una entrevista íntima y reveló su fantasía sexual de formar un trío junto a su pareja, Martín Lamela. Si bien ya había expresado las ganas de ser swinger, ahora dio más detalles.

“No lo concreté pero me seduce la idea de otra pareja amiga. Me gusta Silvina Escudero por ejemplo. Tengo la fantasía de estar con otra mujer”, detalló. Pero también indicó que no descartaría estar con su compañera de elenco de Sex, Noelia Marzol.

Silvina Escudero

Lo cierto es que Adabel Guerrero no escatimó en detalles acerca de sus relaciones íntimas: “Cuando tengo sexo me gusta que esté bueno, soy fuerte físicamente”, indicó y señaló que prefiera calidad que cantidad, teniendo en cuenta que a veces se complica teniendo una hija pequeña como así también su pareja tiene hijos que van a su casa.

En el mismo tono de la conversación, Adabel Guerrero indicó que a su pareja le gusta ver los videos que circulan sobre ella en Sex, pero en realidad no se filman en la intimidad ya que disfrutan del momento que está sucediendo en aquel entonces.

Durante toda la entrevista, la bailarina no dudó en expresar lo importante de sus relaciones junto a su esposo y claro no escatimó en detalles. La morocha también señaló que sobre ella hay muchos video subidos de tono, pero corresponden a la obra que lleva a cabo.

Recordemos que Sex es una obra teatral en la que se realizan cuadros de actuación y bailes, muy subidos de tono, con interacción con el público.