¡Qué pasó Christophe!: una compañera de trabajo lo trató de maltratador

El conocido chef francés, Cristophe Krywonis fue acusado de maltratador por una ex compañera de trabajo. Según revelaron en Intrusos, el cocinero y Martina Soto Pose protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante el ciclo Lo de Mariana, conducido por Mariana Fabiani, que recientemente fue levantado del aire.

Al parecer, la pelea fue tal, que la conductora tuvo que intervenir llamando a uno de los productores debido a que no podían sosegarse solos.

"El enfrentamiento se generó por un comentario que Martina Soto Pose le hizo al cocinero mientras éste preparaba langostinos. Cuando fueron al corte se pudrió todo mal. Christophe la increpó porque siente que ella es una sabelotodo. Ella por lo bajo siempre le decía 'por que no hacés esto o lo otro", dijeron en Intrusos.

"Martina me dijo 'estos langostinos están cocinados'. Le digo 'están crudos'. Y ella insistía: 'están precocinados'", decía Christophe Krywonis en pleno aire. Tras escucharlo, Martina Soto Pose dice: "Me gusta el color con el que lo cuenta. No fue así. Lo interesante del paso de comedia es que él se enojó y me dijo 'yo sé que están crudos', pero la verdad es que los langostinos cuando están crudos se ven de grises y éstos estaban rosados. O sea, estaban pre cocidos", sostenía la periodista mientras el cocinero se lo negaba. En ese momento, Mariana Fabbiani pidió un corte.

La pelea continuó en el corte y el chef manifestó su fuerte molestia con su compañera. "Siempre hablás mal. Andá a educar a tus hijas. Yo tengo 35 años. Sos un maltratador, todo el mundo lo dice", le habría dicho Soto Pose a Krywonis para luego estallar en llanto, indicaron los conductores de Intrusos.

(Con información de Exitoína)