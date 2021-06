Cuarenta años después vuelve He-Man: mirá el trailer y dónde podrás ver la serie

“¡Yo tengo el poder!”. La frase icónica que marcó a quienes vivieron su infancia en los 80, está a punto de ser pronunciada una vez más por He-Man, tanto para el regodeo de los nostálgicos como para ser descubierta por las nuevas generaciones.

Ya está disponible el tráiler de “Masters of the Universe: Revelation”, la nueva serie animada protagonizada por He-Man, ambientada en el reino de Eternia, que es dirigida y producida por el neozelandés Kevin Smith. He-Man es el álter ego del Príncipe Adam, que usa la Espada de Poder mágica para transformarse en un poderoso guerrero y luchar contra el malvado Skeletor, con la ayuda de sus aliados Teela, Man-at-Arms, Orko y The Sorceress.

La guerra por Eternia culmina en esta saga animada que actualiza al héroe y, además, retoma la acción en el mismo punto en que los personajes icónicos que la componen la dejaron hace décadas. Luego de una batalla catastrófica entre He-Man y Skeletor, Eternia está fracturada y los Guardianes de Grayskull están dispersos. Tras décadas de secretos que los destrozaron, depende de Teela reunir a la banda fracturada de héroes para resolver el misterio de la Espada de Poder perdida, lo que supondrá una carrera contra el tiempo con el objetivo de restaurar Eternia y evitar el fin del universo.

Como ya adelantó Smith hace unos meses, esta novedad retomará la historia de la serie clásica de los 80, inmediatamente después de su final. “Narrativamente, se configura como el próximo episodio de la serie animada heredada de los años 80 que se emitió entre 1983 y 1985. Esta es una continuación de esa historia. Estamos jugando con la mitología y los personajes originales, y revisando y profundizando en algunas de las historias no resueltas”, dijo el director.

“Vi la serie de televisión entera mientras crecía, estaba en todas partes durante los 80. Estos personajes empezaron como juguetes y terminaron convirtiéndose en parte de la cultura popular internacional. Gran parte de esta serie fue posible gracias al amor y el afecto hacia este mundo del equipo de producción y del fandom de la franquicia”, dijo Smith. Y agregó: “Muchos de nosotros nos conmovimos con esas historias y esos personajes al principio de nuestras vidas y estamos muy felices de regresar a Eternia. Pero incluso si nunca viste un solo episodio de la serie o no conocés su universo, podrás sumergirte en su historia. Es una aventura épica de acción muy clásica y universal sobre la magia, el poder, el descubrimiento y la maduración. La serie explora el destino de un modo refrescante. Habla sobre la reconciliación y sobre secretos, traición, confianza, aceptación, amor y, en último lugar, la pérdida”.

La primera temporada de “Masters of the Universe: Revelation” contará con cinco episodios y llegará a Netflix el próximo 23 de julio. Además de Kevin Smith como showrunner, la serie cuenta con un elenco de voces en inglés estelar, entre los que se incluyen a Chris Wood (Adam / He-Man), Mark Hamill (Skeletor), Sarah Michelle Gellar (Teela), Lena Headey (Evil-Lyn), Alicia Silverstone (Queen Marlena), Steven Root (Battle Cat) y Griffin Newman (Orko). Aun no se conoce quiénes harán el doblaje en español.