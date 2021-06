Una mediática tuvo que cambiar de trabajo para sobrevivir: mirá quén es

Luego de años de estrellato en los medios, la vida de Zulma Lobato dio un giró inesperado. Si bien su sueño es continuar arriba de los escenarios como supo hacerlo a los largo de algunas temporadas, debió adaptarse a la nueva normalidad donde muchas actividades del espectáculo están suspendidas.

La ex vedette atraviesa una complicada situación económica en medio de la pandemia de coronavirus y reveló que está en búsqueda de "cualquier trabajo honesto" que le puedan ofrecer. Por ahora se desempeña en el rubro doméstico en casas de familia.

"Necesito trabajar en todo lo que sea una cosa honesta, en casas de familia por hora o en un trabajo que me quieran dar. Cualquier persona que me quiera ofrecer un trabajo honesto me puede llamar", manifestó Zulma en un video publicado por Juan Etchegoyen en sus redes sociales.

Además, repasó su paso mediático y destacó: "Tengo 13 años de carrera, hice teatro, televisión, todos saben quién es Zulma Lobato. En internet, si se fijan, cosas mías hay miles".

Luego su representante, Lautaro Reyes, habló con el periodista en "Mitre Live" y detalló: "Ella quiere trabajar y aunque sea le consigan para limpiar en casas de familias, necesita trabajar porque no hay shows ni presencias. Cobra 400 pesos la hora. Está aburrida con el tema de la pandemia".

Luego detalló que recibe ayuda financiera de parte de una ONG y asociaciones, además de cobrar una pensión para poder pagar el alquiler y comer. "Yo conseguí que los artistas solidarios le lleven alimentos para que vayan subsistiendo. Eso a nivel personal de ella y después con el tema económico la ayudan diferentes personas, no tiene tanto gasto", contó.

Y cerró: "El sueño de ella es comprarse una casa y tener un terreno en Mar del Plata". En 2020, Zulma fue víctima de un violento robo en Munro cuando delincuentes la golpearon hasta hacerla sangrar y la desnudaron cuando volvía de hacer sus compras.