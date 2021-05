Trapitos al sol: Tucu López contó el gesto que marcó el fin de la relación con Jimena Barón

El Tucu López una vez más se refirió a Jimena Barón, luego de que en el mundo del espectáculo aseguraran que la cantante habría vuelto a encontrarse con un ex, en este caso, Mauro Caiazza. El protagonista de Sex lo negó en Hay que ver, al mismo tiempo que reveló un detalle clave sobre el final de su relación con Jimena: "No tenemos más vínculo y terminó bien la relación”. Y aclaró: “Ella me devolvió las llaves de mi departamento. Me las mandó a la radio con alguien, me llegó el paquetito. Sin perfume ni mensajes…".

Más tarde, el Tucu justificó: "Ella tenía la llave de mi casa porque éramos novios y podía ir cuando quisiera. Aparte, en ese momento hacía Sex presencia, con lo cual terminaba tardísimo los viernes y sábados, y ella me esperaba en casa".

El noviazgo del Tucu López y Jimena Barón duró unos seis meses, y terminó en marzo, pero la artista había decidido blanquearlo por redes sociales recién en abril al mismo tiempo que promocionó su nuevo tema, Flor de Involución.

(Fuente: Ciudad)