Famoso cocinero y ex jurado de Masterchef recibió "amenazas de muerte"

Después de su paso como jurado en "MasterChef Argentina" y "BakeOff", Christophe Krywonis se convirtió en uno de los cocineros más queridos del medio argentino. Sin embargo, el francés recordó que atravesó un momento de mucho miedo cuando un reconocido youtuber lo amenazó de muerte junto a todos sus seguidores.

“El año pasado, en plena pandemia, empecé a recibir insultos, como puede recibir cualquier persona mediática. Lo que pasó es que empezaron los insultos en Instagram, donde antes de eso tenía 30 o 40 mensajes diarios, y de golpe pasé a recibir 200, miles de mensajes, insultos fuertes. Me extrañó mucho, y me di cuenta que fue por las redes a raíz de un youtuber famoso, a quien no quiero nombrar porque después tuvimos una buena conversación y lo pudimos solucionar”, comenzó en "Lo de Mariana".

"Amenazaron a mi familia. Me dijeron que me iban a hacer cosas terribles a mí y hubo amenazas de muerte claras”, detalló el francés sobre el terrible comportamiento del influencer y de sus seguidores.

Sin embargo, Christophe pudo arreglar la situación al comunicarse con el youtuber: “Entonces, hablé con el youtuber, le dije que el humor era bueno. Que si bien no justificaba lo que estaba diciendo lo respetaba porque estábamos en democracia y que se podía decir lo que uno quiere si asumía las consecuencias. Cuando le dije eso, él me dijo que se disculpaba y que se iba a corregir. Pero pasé por un mal momento”.

“Él hacía jodas sobre Bake off Argentina, en donde yo era un jurado muy duro, la gente se lo tomó muy a pecho, y hay algunos que no entienden. Es importante la comunicación de los youtubers, que tiene una responsabilidad social con nosotros y la sociedad. La anarquía, no. Después él recapacitó”, cerró al revelar que se solucionó el dilema que vivió.