Ortiva: un jugador de la selección le tiraba onda a Marengo, y ella lo escrachó

Entrevistada por Hay que ver en El Nueve, Rocío Marengo mandó al frente a una figura de la Selección Argentina de fútbol masculino asegurando que, años atrás, le "tiraba onda". La mediática, quien actualmente está en pareja con Eduardo Fort (hermano del fallecido Ricardo), recordó épocas pasadas en boliches porteños y aseguró: "Yo era muy amigota del 'Kun' Agüero".

De este modo, Marengo manifestó que fue el ex jugador de Independiente quien solía acercarse a ella intentando seducirla: "Yo era muy amigota del Kun cuando éramos chicos y capaz lo dije porque teníamos confianza y me animé a decirlo. Nos cruzábamos en Esperanto, en los boliches. Éramos muy chicos. Estamos hablando como hace veinte años atrás. Algo me acuerdo... Pero no mucho…”.

A su vez, y manifestando que no volvería a tener una relación con un jugador de fútbol, Marengo aseguró que no fue la única vez que se encontró vinculada a un deportista profesional: “Estuve con Javier 'Bombón' Rosada, que jugaba en Chacarita y después en Boca. La pasé bien, pero no estaría nunca más con jugadores”. En tanto, Agüero está por marcharse de Manchester City, a punto de jugar una final de UEFA Champions League y firmar contrato con su nuevo club: Barcelona.