El particular coronavirus de Brancatelli: mirá qué raro síntoma experimentó

Diego Brancatelli fue uno de los tantos famosos en Argentina que dio positivo de coronavirus, aunque él reveló que sufrió un síntoma muy extraño y poco conocido de la enfermedad de la pandemia hasta el momento. "Empecé con tos y con hipo. Tres días completos desde que me levantaba hasta que me acostaba. Insoportable: hipo, hipo cada tres segundos...".

En plena entrevista con Radio La Red, el periodista de 44 años reconoció que "perdí todas las batallas desde que empecé con el Covid" y profundizó al respecto: "Uno deseaba no tenerlo. Bueno, listo, lo tuve. Después de tener síntomas no pasó nada, pero al día siguiente me agarré fiebre. Después la pasé bien: me hicieron una tomografía, todo bien, y a los cuatro o cinco días empecé con la tos y con el hipo".

"Esto comenzó hace dos jueves con el famoso día de Intratables. Ahí no la volví a ver a Cecilia (Isinga, su esposa, también comunicadora). Nos separamos", añadió "Branca". Sin embargo, su testimonio no quedó allí, sino que contó que "a la semana, la tos era cada vez más fuerte y Cecilia dio positivo. Ahí uno se empieza a preguntar '¿nos podemos volver a juntar?'".

"El médico me dijo que no le gustaba nada la tos, me dio un jarabe... Y el domingo, otra vez fiebre. Ya iban diez días de eso, y el lunes se decidió la internación por la neumonía bilateral. Ahí empezó otra pesadilla", detalló el panelista de América TV.

Brancatelli dijo que "quería evitar el respirador y lo logré", aunque también aclaró que "me interné, me pusieron el suero y estuve esos días con mucha tos y falta de aire. Cuando me iba me chequearon todo. Salieron unas rémoras en la sangre. Eso puede llegar a formar una trombosis y tengo 15 días de inyecciones".

"Fue muy fuerte. Se hizo largo. Venía de diez días de aislamiento en los que la había pasado sin la familia, extrañándolos horrores y el último día, que debía ser el del reencuentro con ellos, me empecé a descompensar...", se explayó el reportero. "Eso derivó luego en la tomografía y el médico personal organizó la internación. Cinco días más que fueron eternos...", completó.