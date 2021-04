Andrea Rincón se enfrentó al Mono en Masterchef y le pasó factura: donde hubo fuego…

Durante la semana de hoy, Masterchef Celebrity se puso más picante que nunca ya que optaron por la competencia entre los participantes de la primera edición contra los de la actual.

Cada participante de la segunda temporada eligió contra quien enfrentarse cara a cara, o mejor dicho, mesada a mesada, en un dielo de preparación con receta o no, dependiendo la elección de cada uno.

El momento de la verdad se dio cuando Andrea Ricón eligió como contrincante al Mono de Kapanga, curiosamente, con quien tubo una relación tiempo atrás y, según ellos mismos dijeron, las cosas quedaron muy bien entre los dos.

Tan bien quedaron, que entre chicana y chicana la morocha le recordó que lo conoce bastante bien y no le tuvo miedo al enfrentarlo con su plato, que por cierto resultó ganador, pero que también despertó una suerte de “discusión” y puesta a punto entre los dos que desató carcajadas entre el jurado y el resto de sus compañeros.

Ante la pregunta de Santiago del Moro contra quién elegía competir Andrea no dudó y dijo “Contra el Mono, creo que le puedo ganar. Me vas a dejar ganar, ¿o no Martín?”.

Con el afán de incomodarlo, Andrea comenzó a vociferar para sacarlo de su concentración:

“Está demasiado concentrado el señor. Me dicen que ahora cocinás bien. Ni se te ocurra cocinar bien esa carne porque yo sé donde vivís. Te veo muy inspirado y no me gusta, eh”.

Ante esta chicana, El Mono le dijo “Estoy calladito” y ella le contestó: ” No te hagas el cancherito”. Un tire y afloje muy divertido que terminó con el éxito de Rincón sobre el Mono por su hermoso tostado de jamón y queso.