Un sanjuanino Nico Magaldi sufrió un intento de robo y ¡lo contó minuto a minuto en Twitter!

Nicolás Magaldi vivió este martes, y en primera persona, el intento de robo en su departamento y la desesperación hizo que lo comentara minuto a minuto a través de su cuenta de Twitter.

El sanjuanino tomó su cuenta y empezó a twittear cada novedad en cuanto a la persona que estaba merodeando por su edificio: "Me acaba de sorprender un delincuente en el departamento de Palermo. No sabemos si está en el edificio. Pido por favor al 911, urgente. Ingresé al depto. Me empujó. Salió corriendo. Llame 3 veces al 911 y nada. Pido ayuda”, escribió Nico.

Poco después, agregó: “Me avisan que esta la Policía abajo. Yo no sé si la persona esta en el edificio. Hdp, el susto que tengo. Quiero decirles que estoy bien. La desesperación me llevó a comunicarlo acá también. Pudo haber pasado cualquier cosa. Estoy en el departamento y la Policía está revisando todo el edificio”.

