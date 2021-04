¿Todo trucho?: un taxista denunció una estafa con el premio de `Bienvenidos a Bordo´

Una denuncia despertó la locura de toda la producción del programa que se jacta de entregar los premios más “jugosos” de la TV Argentina.

Se trata del ciclo “Bienvenidos a Bordo” en donde una serie de personas y personalidades del ambiente artístico cumplen con ciertas pruebas que los acercan a premios millonarios que logran ganar en el trascurso de una noche o episodio.

Tal es así que uno de los ganadores de un programa, Cristian Cirigliano, un taxista platense que sacó el lingote rojo, habló con un medio de La Plata para denunciar una suerte de estafa, una falta de cumplimiento en las condiciones por parte de la producción, ya que recibió un secador de pelo en vez de una heladera.

El testimonio del taxista en diferentes medios:

“En marzo me llaman para decirme que tengo el premio para retirar y le preguntó qué es lo que me iban a dar para no alquilar un flete e irme hasta Capital qué como está la situación de los taxistas es muy complicado".

“Esperé un mes a que me contesten, pero nunca hubo respuesta. Me alquilé la camioneta y me fui a buscar el premio Philips. Cuando llegué para cargar el premio veo que lo que me dan es un secador de pelo marca Atma, ni siquiera Philips. En los 4 meses anteriores me dijeron que iba a ser una heladera".

“Encima soy pelado, no me sirve de nada el secador de pelo. Como me iban a dar 30.000 pesos, con esa plata iba a pagar la cuota del nene del colegio que debía todo el año porque por la pandemia la tenía atrasada”.