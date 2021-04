¿De qué vienen los nuevos episodios de Fear The Walking Dead? Enterate en esta nota

Luego de una larga espera, anoche comenzó la segunda parte de la sexta temporada de Fear The Walking Dead. El grupo de protagonistas se enfrenta a una nueva amenaza, y para saber más sobre los próximos desafíos que deben superar, LA NACION dialogó con Colman Domingo, el actor que interpreta a Victor Strand en la serie de AMC.

De mal en peor

La guerra entre Virginia (Colby Minifie) y Morgan (Lennie James) no parece dar tregua. Ella es líder de los Colonos, y está decidida a luchar por la supervivencia de las comunidades a su cargo, cueste lo que cueste. Eso la lleva a enfrentarse a los protagonistas, y especialmente al mencionado Morgan, que también hará lo que sea necesario con tal de cuidar a los suyos. De ese modo, irremediablemente chocan dos formas de comprender la civilización en el contexto de este apocalipsis zombie. Y para Domingo, el futuro no se ve nada prometedor: “Todos ellos se encuentran en una situación muy delicada. Las cosas van a ir de mal en peor, quizá en algún momento repunten un poco, pero solo será para que después se vuelva a complicar todo. Sin lugar a dudas el futuro se ve terrible. Pero Victor, mi personaje, intentará encontrar el lado bueno. De alguna extraña manera, él simboliza la esperanza, y siempre avanza y evoluciona, aunque sea a su manera”.

Y en el medio de esa batalla, poco a poco ganará más protagonismo el grupo denominado “El fin es el principio”. Luego de algunas breves apariciones, los próximos episodios mostrarán a esta comunidad como la principal amenaza a tener en cuenta. Ellos buscan eliminar cualquier resto de la vieja sociedad, para comenzar una nueva civilización desde cero. Y en esa misión no distinguirán aliados de rivales, algo que pondrá en jaque no solo a Virginia, sino también a Morgan y a sus compañeros.

Un nuevo Strand

Uno de las mayores sorpresas de los episodios del 2020 fue el cambio de bando por parte de Victor Strand. Desde el comienzo, él se mostró como alguien pragmático, y cuando en el capítulo “Welcome to the Club” se encontró ante una situación de vida o muerte, no dudó en sacrificar a un compañero con el objetivo de lograr su escape. Claro que Strand no es alguien que actúe de manera impulsiva sin contemplar las consecuencias, y parte de su riqueza tiene que ver con las muchas capas que lo componen.

Colman Domingo confiesaó que al momento de recibir la oferta para integrar la serie, su primer impulso fue rechazar el proyecto. Sin embargo, cuando leyó el guion y se encontró con Strand, cambió de idea inmediatamente. Sobre eso, el actor reflexiona: “Victor me pareció un personaje extraordinario, casi salido de una obra de Shakespeare, como una especie de Ricardo III. Se trata de un rol dinámico, único, y que tiene una vida interior muy rica y compleja. La verdad es que no veo muchos protagonistas así en televisión, y cuando leí el guion pensé que yo tenía algo que era útil y que podía ayudar a darle vida, a elevarlo y enriquecerlo”. En lo referido a los próximos episodios, Domingo confiesa: “Victor tiene una evolución asombrosa a lo largo de todas las temporadas. Y en este sexto año, él sentirá la necesidad de reiniciar su camino, y por eso hará cosas terribles”.

Para el intérprete, la composición de Victor va mucho más de lo estrictamente vinculado a la trama. Según explica, él trabaja hasta el último detalle de su antihéroe: “Me gusta el comportamiento de Strand, y pienso mucho en su look. Entre otras cosas, me la paso conversando con el equipo de peinadores, porque tenemos que tener en cuenta cuál es su aspecto, ya que eso habla mucho de él y de su situación. En su pelo vos podés ver cosas como si tiene acceso al agua, o si cuenta con electricidad. Entonces cada decisión está muy elaborada”.

Una serie con camino propio

Si bien Fear The Walking Dead es un spin off de The Walking Dead, con el correr de los episodios esta ficción logró un tono propio, y pudo prescindir de los puentes con la serie madre. De esa manera, a pesar de la aparición del mencionado Morgan o de Dwight (Austin Amelio), Fear... estableció un rico elenco de personajes originales que no tardaron en conectar con el público. Claro que la amenaza zombie y la brutalidad de una realidad en la que resulta difícil sobrevivir, no deja de ser el vínculo que une a ambos títulos.

Para Colman, el principal atractivo de este spin off es justamente no depender tanto de la historia protagonizada por Daryl (Norman Reedus), y en referencia a eso comenta: “Fear... está haciendo un camino independiente. Creo que es importante que todos los shows del universo de The Walking Dead establezcan su propia personalidad. Nosotros tuvimos varios elementos en común, pero nunca perdimos de vista que Fear... tenía que hacer su propio recorrido. Y aunque estas historias estén en un mismo universo, como por ejemplo sucede con los títulos de Marvel, creo que es importante que cada una tenga su peso y su firma, y eso es algo que estamos logrando”.

Entre los zombies y la pandemia

Como sucedió con The Walking Dead, y con prácticamente todas las series de la pantalla, Fear The Walking Dead sufrió un parate obligatorio debido al coronavirus. Mientras el equipo se encontraba abocado a la producción de los nuevos episodios, la pandemia interrumpió el rodaje y eso derivó en el retraso de la segunda mitad de la sexta temporada. Y para Colman, la historia que protagoniza tiene muchos puntos en común con el difícil momento que se vive en la actualidad: “Una de las cosas más interesantes que tiene este título es el hecho de formar parte de una verdadera épica. Esta es una saga que refleja a la humanidad y a la sociedad, y lo hace aún más a partir de lo que sucedió este último año, cuando el mundo tuvo que empezar a lidiar con una pandemia. Entonces estamos ante una especie de espejo, porque aquí el eje está puesto en cómo cuidamos de nosotros mismos y cómo cuidamos de nuestros compañeros a la hora de enfrentarnos a un enemigo en común. Y esa es una lucha que tenemos todos, y que está muy presente en este contexto de pandemia. Los de Fear... son personajes que te llevan a mirarte a vos mismo, y a preguntarte cómo sos, cómo vivís, y cómo podés contribuir a recrear el mundo”.