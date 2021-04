Tras las fotos íntimas filtradas, Luciano Castro tiene quién le maneje las redes sociales: ¿quién es?

En 2019 se viralizaron imágenes de Luciano Castro completamente desnudo y causó fuertes repercusiones en las redes sociales y en los medios.

En aquel momento muchos se preguntaban a quién se las habría mandado, si a su esposa Sabrina Rojas ó a otra mujer. Sin embargo, la actriz aseguró que el actor le envió esas fotos a otra persona durante el breve tiempo que estuvieron separados.

Si bien el escándalo de sus postales íntimas y un video hot quedó atrás, Luciano Castro tomó una drástica decisión sobre el manejo de sus redes sociales para evitar que le vuelva a suceder lo mismo.

Entrevistado por Verónica Lozano en su ciclo "Cortá por Lozano", el artista reveló: "Yo no tengo redes, no manejo mis redes. Al Instagram solo lo tengo para lucrar y no lo manejo yo. Lo maneja una persona a la que le gusta que le digan community manager. Se llama Sol, le mando un beso grande; ella trabaja un montón. Las redes tienen una vorágine tremenda, de repente te llegan mil ofertas en un día y quizás termina el día y no cerraste ninguna".

Y remarcó que no le importa tener muchos "Me Gusta" en sus publicaciones: "No, nada de eso. ¿No te digo que no tengo redes en mi celular? No las tengo bajadas en el teléfono y si querés te puedo mostrar".

Por último, súper pícara, la conductora le consultó: "¿No tenés más fotos chanchas, no?". A lo que Castro contestó sincero: "No, no lo uso. No tengo la aplicación. Casi no lo uso al teléfono, tal vez me mandás un WhatsApp y te respondo a los días; prefiero que me llames".