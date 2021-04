¡Agarrate! Mirá quién reemplazaría a Luciana Rubinska en Sobredosis de TV

Luciana Rubinska anunció en el programa en que entrevistaron al presidente Alberto Fernández que “por razones personales" abandonará la conducción del ciclo.

"Puede ser por un tiempo, un hasta luego quizá. Le busqué la vuelta y no puedo acomodar cosas de la familia, mis chicos juegan al fútbol, tengo que llevarlos, cosas personales", insistió.

Inmediatamente comenzaron a sonar nombres sobre quién será la periodista que podría reemplazar a uno de los puntos fuertes del ciclo.

Con el cambio de Juan Di Natale en el lugar de Robertito Funes Ugarte el ciclo no ganó en nada, ya que el ex CQC no termina de cerrar su labor, con pocas palabras, un glosario de chistes obvios, y una colección de lugares comunes.

Pero quien tiene en los papales la producción del programa puede darle una solución a una pantalla que amenaza con apagarse: la elegida sería Elizabeth Vernaci.

La conductora, locutora y periodista promete mucha irreverencia, un tono más fuerte y un humor más mordaz, algo que el ciclo ha ido perdiendo desde hace un tiempo.