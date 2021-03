Otro que tire y pegue: Beto Casella también disparó contra Pergolini

El escándalo por la caída de la Rock & Pop que despertó el exdirector de la radio Gustavo Olmedo no deja de involucrar más figuras. Luego de que el periodista diera su versión en el podcast Quemar un patrullero y sostuviera que Mario Pergolini lo utilizó para realizar un plan de destrucción de la radio y le provocó problemas de depresión, varias voces salieron a hablar del tema y responder. En este caso fue Beto Casella quien contó qué decían los empleados de la radio tras la salida del dueño de Vorterix.

Después de que Olmedo diera su extensa versión de los hechos en un relato que duró más de dos horas, algunos de los nombrados en el podcast recogieron el guante y apuntaron contra él y Pergolini. Uno de los primeros fue Diego Della Salla, quien aseguró que Olmedo lo echó mientras esperaba un hijo y, más tarde, apareció La Negra Vernaci. "Es un arrepentido que se portó como el o… con cada uno, y bueno, qué le vamos a hacer. Mario duerme lo más bien, él re duerme", disparó.

Y luego lanzó: "Primero pagaste un montón de plata a otra persona para que haga el trabajo sucio, ¿por qué vas a dormir mal vos? Duerme mal el que por plata tiene que decirle a compañeros y amigos ‘te tenés que ir’”.

Esas declaraciones fueron motivo de un informe al mejor estilo de Bendita que dio para el debate. Con experiencia en la Rock & Pop, donde tuvo durante algunos años su programa matinal de radio, Beto Casella se refirió a la polémica y contó algunos detalles pocos conocidos de la emisora.

fueron integrantes de la misma radio y Pergolini dio el paso de conductor radial, empleado, a empresario”, empezó diciendo Casella sobre la relación entre Pegolini y Vernaci. “Ese no es un paso que siempre tiene que ser nocivo, pero en este caso lo fue", remarcó.

Y develó lo que se decía dentro de la radio sobre el ex CQC: "Yo pasé un tiempo por era radio y, la verdad, los empleados, los muchachos que están ahí, me decían que cuando se fue él hizo una maldad en la antena, o en el transmisor para que se escuche menos. Porque, en definitiva, él se iba a una radio donde iba a competir”.

“Es lo que se decía ahí adentro. Yo, a nivel personal, más que unas viejas peleas púbicas pavotas, no he tenido. Pero, en la radio donde estuvo, no hablan bien”, completó Beto.