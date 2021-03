Meghan Markle denunció racismo en la corona británica, que vive otro escándalo con una "plebeya"

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, y su esposo, el príncipe Harry, visitaron el mítico programa de entrevistas de Oprah Winfrey para calentar la cadena estadounidense de televisión CBS con polémicas acusaciones en contra de la Familia Real, a quienes tildaron de hacer comentarios racistas sobre el color de piel que tendría su hijo.

"En los meses previos al nacimiento de Archie, no solo hubo conversaciones sobre cómo no se le daría un título y no habría seguridad, sino también sobre qué tan oscura podría ser la piel del bebé y qué significaría o cómo se vería eso”, aseguró Markle, al hablar de Archie, el primer hijo de la pareja. La familia que encabeza la reina Isabel II está en el ojo de la tormenta tras la fuerte declaración de la exactriz.

Para sumarse a las palabras de su esposa, Harry confirmó que las charlas giraron en torno a "qué aspecto iban a tener los hijos" que tuviera con Meghan, que es mestiza y con raíces afroamericanas, pero se negó a dar más detalles al respecto. "Es una conversación de la que nunca voy a hablar", afirmó el príncipe, quien sentenció que fue un hecho muy "chocante".

Como si fuera poco, Meghan Markle admitió que el trato que recibió de la Familia Real fue aislamiento, soledad y carencia absoluta de apoyo, motivos que la llevaron a pensar en suicidarse. “Ya no quería estar viva”, contó la exactriz sobre la depresión que sufrió. Con dolor, expresó que ante estos impulsos acudió a los altos funcionarios de la Corona, quienes la descartaron diciéndole que no tenían forma de conseguirle ayuda.

“Fue un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”, reflexionó la esposa del príncipe Harry a la legendaria presentadora. En ese momento, señaló que buscó seguridad y contención en una de las amigas íntimas de la fallecida princesa Diana.