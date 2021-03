A la Gunda Fontán le tiraron los perros, y por el tamaño deben ser Gran Danés

Los rumores de un romance entre los participantes de MasterChef Celebrity 2 Hernán El Loco Montenegro y Claudia Fontán marcaron furor en Twitter, siendo objeto de cientos de memes. El basquetbolista -uno de los famosos más queridos de la competencia- lanzó una sugerente bomba sobre su relación con la actriz y conductora: "“Estamos ahí. Estamos viendo a ver qué hacemos".

Invitado al living de Cortá por Lozano (Telefe) Hernán habló de las razones que lo llevaron a aceptar estar en el reality gastronómico y abrirse hacía la televisión. “Mi intención es vivir un montón de vidas en una. Hasta acá no me va mal. Pasaría por otras instancias y me animaría a otras posibilidades. La vida es una aventura eterna. Yo empecé leyendo Julio Verne y eso me abrió la cabeza en cuanto a los sueños, sí pueden cumplirse”, expresó.

Y, sobre la propuesta que lo haría ponerse el delantal afirmó: “Me llamaron del canal (Telefe) el 28 de diciembre y al toque dije que sí porque me gusta cocinar y porque necesitaba trabajar”.

La entrevista viró rápidamente al presente amoroso de Montenegro y a los rumores que lo vinculan con La Gunda. Sonriente, El Loco no esquivó la pregunta y contestó con soltura: “Estamos ahí. Estamos viendo a ver qué hacemos. No, mentira, Es una novela que armamos y surgió de la nada. ‘La Gunda’ es una mujer inteligente, tiene un humor increíble y cuando se dio la situación el otro día, nos miramos y dijimos: juguemos”.

El inicio del juego "amoroso" entre La Gunda y El Loco

El primer contacto lo estableció la actriz cuando hablaban de la altura que las azafatas debían tener, dado que el desafío de la noche consistía en preparar un menú de avión, La Gunda señaló al ex basquetbolista y comentó: "Me quiero parar al lado de él con distancia social". Durante el desafío llamado Aeropuerto MasterChef, Montenegro asistió en el supermercado a Claudia Fontán que se sentía bastante desorientada y le cedió dos limones. Los participantes sólo podían utilizar alimentos que entraran en 7kg. Al momento de pesar sus ingredientes, la actriz se excedía con el peso y el jurado le sacó la mostaza y la miel. "¿Cómo me vas a sacar la mostaza y la miel?", reclamó La Gunda.

Como no le fue suficiente, al momento de cocinar sus platillos, el galán no quiso dejar de asistir a su pretendida quien le pidió que le abriera un frasco de mostaza. "Sí, mi amor, dame", expresó Montenegro. Según indican algunos rumores el deportista la habría invitado a salir varias veces, además de proponerle llevarla hasta su casa en un barrio privado de Nordelta.

Hasta el momento, todo indicaría que la actriz podría escaparle a ese interés, más allá de sentirse halagada. Lo cierto es que Montenegro, como buen deportista, podría no abandonar la campaña e intentar por todos los ángulos convencerla para compartir una charla.