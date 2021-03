¡Se picó!: Daniel Aráoz sintió "agresiva" la devolución por su plato en MasterChef

Con una secuencia de paltos de dudosos sabores, combinados por la falta de detalle y emplatado, llegó el turno de Daniel Aráoz para presentar su obra maestra.

Dani La Chepi, María O'Donnell, Georgina Barbarossa, Daniel Aráoz y Fernando Carlos tuvieron que utilizar diferentes tipos de fruta en sus recetas como ingrediente principal. Pero no todos lograron convencer al estricto jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Aráoz bautizó su plato "Juancito", como el nombre de su padre, pero sus costillas de cerdo de no alcanzaron para superar la prueba y se llevó su delantal gris para volver al jueves de última chance. Sin embargo, la devolución de los jurados no le cayó para nada bien y demostró su enojo frente a las cámaras.

Al probar su preparación, Martitegui expresó: "No entiendo qué quisiste hacer porque son cosas por separado que no están integradas en el plato. El cerdo está bien pero no entiendo qué quisiste hacer con las frutas que era el desafío de hoy".

En ese momento, el chef italiano le aconsejó: "Daniel, no te frustres". Pero el actor reaccionó: "No me frustro. Pero al haberle puesto el nombre de mi viejo al plato lo que ustedes me dicen ya me suena mal, me suena agresivo o desagradable".

Donato insistió: "Este plato necesita correcciones y necesitamos que entiendas por qué. La consigna del día era usar fruta tropical. No te lo tomes personal porque la vas a pasar mal".

Para cerrar, Santiago del Moro intervino y comentó: "Hay sabores que se pelean, que no van, pero es el plato. No te lo tomes personal porque no es nada contra vos".

De esta forma, Daniel quedó con su delantal gris para pasar al jueves de ultima chance derechito.

¿Qué pasará con uno de los participantes más queridos ?