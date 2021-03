Mirá la reacción de Andrea Rincón que dejó sin palabras al jurado de Masterchef

Luego de haberse quejado de María O'Donell en su rol como capitana en uno de los desafíos de " MasterChef Celebrity 2", Andrea Rincón le tocó ocupar ese mismo rol y debió coordinar a Alex Caniggia y Hernán "El Loco" Montenegro.

Sin embargo, la actriz se vio complicada al tener que lidiar con los caprichos del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, y también las rotaciones de mesada que complicó las preparaciones de todos los participantes.

Lamentablemente, su equipo recibió las críticas más duras por parte del jurado ya que ninguno de sus platos logró cumplir con las expectativas de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Sin embargo, la tensión se apoderó del estudio con el fuerte cortocircuito entre Martitegui y Rincón.

Ya es sabido que la relación entre el exigente chef y la ex "Gran Hermano" no es la mejor, pero ahora sumó un nuevo conflicto cuando Germán criticó su rol como capitana. Todo comenzó cuando la cuestionó por los problemas que tuvo Caniggia para elaborar correchamente su plato.

Pero la situación se puso más tensa cuando le tocó a ella pasar al frente con su preparación. "Un grupo de cocineros tiene que saber trabajar como un equipo, para eso necesitan un líder que los organice... No lo hiciste. Y que un grupo de cocineros tiene que trabajar en la adversidad y ante los problemas, y poder ir adaptándose", intentó explicarle el cocinero.

"En mi defensa, yo también estaba trabajando. Me parece que trabajamos muy bien en equipo y si tendría que volver a trabajar, y si pierdo y me tengo que ir, vuelvo a elegir a este equipo", le retrucó convencida. "Y yo le pondría menos pasión", acotó picante el chef. "Es la pasión con la que vivo y con la que camino", insistió ella. "No podes cocinar así", agregó Martitegui.

"Yo no pienso igual que vos. Alex, ¿cuántas veces te pregunté si necesitabas algo? Loco, ¿yo no te pregunté si necesitabas algo? Me parece que vos no estabas viendo, ¿adónde estabas?", disparó la concursante dejando sin palabras al jurado.

Luego de unos segundos de silencio, respondió: "Yo estoy acá". "Bueno, no estabas mirando. Estabas mirando otra película, no la misma que estábamos mirando nosotros", arremetió segura.

"Tenés que aprender a ser líder...", soltó visiblemente nervioso. "Esta bien", contestó ella bastante molesta por sus respuestas.