¡Qué quilombito!: el ex novio de Gladys La Bomba Tucumana la denunció por...

Gladys 'La Bomba' Tucumana está siendo señalada como discriminadora por su ex pareja a partir de unos mensajes de audio que envió tiempo atrás.

Sebastián Escacena, ex novio de la cantante, es quien presentó la denuncia ante las autoridades pertinentes.

"No es fácil salir a la calle y que la gente te grite 'negro villero'. Estoy muy dolido por la discriminación de Gladys. Todas las cosas que ella dijo me afectaron mucho a mí y a mi familia. Estoy muy triste", aseguró el hombre en un audio que le envió a Clarín.

En tanto, su abogado, el doctor Alejandro Cipolla, le dijo a este medio: "Radicamos la denuncia porque entendemos que los dichos de la señora fueron terribles".

"Vamos a llegar hasta el fin de las acciones y esperar a que se haga justicia. Esto generó un perjuicio inimaginable a mi asistido, el cual es objeto de burlas por la magnitud de los dichos. Ella es una persona famosa y sus declaraciones las replicó todo el mundo", agregó el letrado.

"Las referencias aberrantes a mi persona configuran un acto de discriminación, la cual generó un grave perjuicio ya que esos dichos fueron magnificados por la exposición mediática que alcanzaron", expresó el damnificado en la denuncia que presentó ante el Ministerio Público Fiscal.

Para quienes no lo recuerdan, en diciembre del año pasado, se conocieron polémicos audios de la intérprete de La pollera amarilla, con definiciones discriminatorias, hacia su ex pareja.

"¿Qué se puede esperar de un burro que no sea una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. ¡Que te metiste en mi casa! Negro sucio, ¿cómo me podés hablar así?", le dijo Gladys, sin medir sus palabras, a Escacena en uno de los mensajes que se filtró en los medios.

"¿Dónde están todas las mentiras que me diste? No, vos no sabés con quién te metés. No tenés idea. ¿Qué te pasa? ¿No sabés quién soy yo? ¿No sabés lo que te puede ocurrir en la vida? De todo, si yo me pongo en el papel de demonia...", le dijo La Bomba a su ex novio en otra grabación de voz que se viralizó en diciembre.

Además, la cantante se despidió de Escacena mencionándole, entre otras cosas, lo "maravillosamente bien" que la pasa en la intimidad con su nuevo novio. "Pero hasta acá llegó al charla, que andes bien. Y que la pases divino", se despidió Gladys del ex futbolista.

Y le aclaró: "La verdad es que yo co... maravillosamente bien, está muy dotado mi novio. Es hermoso, es intelectual, tiene trabajo, es divino, tiene auto de él, que se lo ganó trabajando, no toma alcohol, es hermoso, tiene aliento rico... Es muy hermoso, muy bonito, tiene los dientes muy preciosos y yo estoy re enamorada de él y él de mí".