Seba Domínguez volvió a levantar polvareda: ahora se metió con la plata del Pollo Vignolo

Al aire de ESPN, el exfutbolista y actual panelista Sebastián Domínguez realizó un polémico comentario sobre el sueldo del "Pollo" Vignolo. En medio de un debate sobre las vacaciones del staff de F90, fue el ex Vélez Sarsfield quien realizó un reclamo por no haber podido tener días de descanso: "A mí lo que me durmieron, porque yo no tuve vacaciones. Acá, los que se van de vacaciones desaparecen una semanita, dos semanas".

En ese momento, Vignolo le respondió de tal forma que no dejó lugar a dudas sobre su compromiso con el programa y las nulas ausencias que mantuvo en lo que va del año 2021. "Yo, si un día no me ves acá, llamá al 911", exclamó el "Pollo". Allí, sin ningún tipo de filtros, Domínguez le contestó con una chicana y un inesperado comentario sobre su salario: "Y sí, con lo que cobrás".

Acto seguido, Oscar Ruggeri recalcó que las palabras de Sebastián Domínguez suelen escucharse dentro de un vestuario de fútbol. Por su parte, Vignolo intentó hacer oídos sordos y, en principio, prefirió no contestarle a su compañero: "Hago la que me dijo el psicólogo: cuento hasta 10".

De todos modos, el "Pollo" no se quedó callado y finalmente le contestó al ex futbolista de la selección argentina, asegurando que percibe menos dinero que cuando Domínguez se desempeñaba en la élite del plano local: "Mucho menos que en Vélez y no ganaron la copa". En esa oportunidad Vélez se quedó en semis ante Peñarol de Uruguay.