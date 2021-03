"¿Qué pedazo de matraca?": qué vio Guido Kaczka

Últimamente pasan muchas cosas en la TV argentina, pero no se recuerda que alguien fuese tan explícito frente a cámara como Guido Kaczka.

El conductor de 'Bienvenidos a bordo' no se contuvo en el momento en el que le tocó la participación a Barby Franco y entre los elementos de la coreografía apareció una matraca de considerable tamaño.

En ese sentido, Barby lució un infartante conjunto en tonos violetas para realizar una coreografía del hit de Dj. Cobra 'Scooby Doo papá'. Sin embargo, en un momento del baile, la mediática sorprendió a todos con una matraca gigante. Por lo que, sin filtro, Guido disparó: "Uy, qué pedazo de matraca. Es un show así en esos lugares en donde se come y se baila". No obstante, la famosa no fue la ganadora del segmento.

Sin embargo, lejos de la diversión del segmento de baile, en un momento del programa, Barby hizo una confesión que hará temblar a Fernando Burlando. En ese contexto, mientras Guido se preparaba para presentar el próximo juego, la modelo se sacó la vincha que llevaba puesta en la cabeza. Por lo que, al verla, el conductor lanzó picante: "Se saca lo del casamiento…".

Como consecuencia, Barby reveló filosa: "Es un tocado. Estoy muy lejos del casamiento, ya pasó de moda". Recordemos que hace unos años, la modelo y Burlando se habían comprometido, es más, el abogado había organizado un polémico pedido de casamiento simulando que se había accidentado. No obstante, finalmente la boda se canceló.

A su vez, hace algunas semanas atrás, Barby y Fernando protagonizaron una separación. Es por ello que, durante una edición de Los Ángeles de la Mañana, la mediática explicó: "Cuando vinimos para Capital, obviamente 24/7 estando con él, que tiene una personalidad bastante movida y yo una personalidad bastante más tranquila, llegó un momento que dije ‘no, señor. Todo bien pero hay cosas que no’. Necesitaba encontrarme conmigo misma. Para mí fue por la pandemia".