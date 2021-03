Otra vez Ivana Nadal y Nati jota se pusieron de punta: mirá por qué

Las redes estallaron cuando Ivana Nadal reveló que estaba en pareja con Bruno Siri, el ex novio de Nati Jota, ya que parecía que las dos influencers eran compañeras y amigas cercanas. Desde ese momento, muchos usuarios comenzaron a destacar aspectos parecidos entre las dos, ya sea su decisión de achicarse las lolas... ¡o su guardarropa!

De vacaciones en México, Nadal compartió todos los detalles de su estadía en lujosos hoteles de la zona costera de Tulum. Además, la modelo publicó todas los trajes de baño que lució en las paradisíacas playas y los usuarios se sorprendieron cuando Jota hizo lo mismo.

Días después, la periodista lució la misma bikini pero desde su hogar y escribió un corto mensaje sobre la incomodidad de la misma: "Amo este modelo de bikini que solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mier... MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ".