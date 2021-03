Germán Martitegui dejó bien en claro que Vicky Xipolitakis hay una sola

El romance entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui llamó la atención de todo el público durante la primera temporada de Masterchef Celebrity. Sus constantes coqueteos al aire dieron cuenta de la buena relación que existía entre ambos e incluso Martitegui quebró en llanto cuando Vicky quedó eliminada del certamen. Ahora, el integrante del jurado reconoció que no se olvida de la modelo y que no puede compararse con otra participante.

En el último programa, Georgina Barbarossa asistió con un contundente cambio de look que era imposible que pasara desapercibido: la actriz cayó al set con el pelo turquesa. Cuando Martitegui se le acercó a la mesa y la saludó, Georgina comparó su estado con las excéntricos looks que usaba Vicky para ir a Masterchef. "Hola, soy Vicky", expresó Barbarossa entre risas y miradas cómplices con el integrante del jurado.

Pero su reacción no fue la esperada. Martitegui se la jugó y, medio en broma, medio en serio, le aclaró: "Vicky hay una sola". Sorprendida con el comentario del cocinero, Babarossa afirmó: “Ah bueno. Para mí que hay romance, quedó ahí algo latente”. Como siempre, Martitegui frenó en seco y dio por terminada la situación, sin dar más detalles sobre su actual vínculo con Xipolitakis, pero sí dejando en claro que tiene los más lindos recuerdos de ella.

Georgina Barbarossa reveló el dramático momento que está viviendo a nivel personal. Luego de elaborar durante un buen rato un plato de paella, la actriz y presentadora debió presentárselo a los miembros del jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Tras la desaprobación del primero de ellos, la famosa se mostró emocionada y con lágrimas en los ojos, detalle que el conductor Santiago del Moro de ninguna manera dejó pasar.

“El jurado está con una vara altísima chicos. Ustedes me van a decir que no, pero no es como la primera temporada, minga...”, admitió la actriz. Luego, dejó en claro que está pasando por una situación difícil en MasterChef Celebrity, ya que todavía tiene muy presente a su madre, fallecida en agosto de 2020.

Mientras observaba hacia abajo y se le caían algunas lágrimas, Barbarossa se sinceró ante los chefs, se refirió a su desempeño en la cocina y recordó a su difunta madre: “Me hubiese gustado que me saliese bien porque a mi mamá me salía bárbaro. Entonces, va a decir: ‘Nena, la hiciste pésimo'” .