Conmoción en España por la muerte de un ex participante de Operación Triunfo

Àlex Casademunt, uno de los participantes de la primera edición del programa español Operación Triunfo, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Mataró, Barcelona.

La noticia de tal fatalidad a conmocionado a la sociedad española, en especial a sus ex compañeros, entre los que se encuentra su amigo David Bisbal.

Fuentes policiales informaron a medios locales que el hecho se produjo a las 21.45 horas del martes, cuando el coche que conducía chocó con un micro sin pasajeros. Los bomberos extrajeron el cuerpo de la víctima, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal local para realizarle la autopsia.

El fallecimiento de Casademunt ha sido confirmado esta madrugada por su agencia de representación, Telegenia, con un mensaje en Twitter: “Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Àlex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos”.

“Esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Álex es un hombre espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”, escribió David Bisbal, aún de madrugada al leer lo que había sucedido.

“¡No es justo! No puedo... ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! ¡Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero, hermano…”, escribió por su parte David Bustamante, con quien grabó el popular tema “Dos hombres y un destino”.

“Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho… Siempre estarás a nuestro lado porque mi música es tu VOZ por siempre...Mi cariño y fuerza a familia, amigos, compañeros”, dijo en tanto Chenoa, quien publicó además una fotografía de su amigo y ex compañero de OT.

Àlex Casademunt

Alejandro Casademunt González -nombre completo del artista- había nacido el 30 de junio de 1981 en Vilassar de Mar, Barcelona. Era técnico de electrodomésticos, pero su vida cambió cuando se anotó en el casting de la primera edición de “Operación Triunfo”, emitido entre 2001 y 2002 por Televisión Española, y en el que quedó en décimo lugar.

En este popular concurso de talentos coincidió con otros artistas como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez y David Bustamante. Al finalizar el concurso formó parte del grupo Fórmula Abierta, junto a los también concursantes Geno, Javián y Mireia, que publicaron el disco “Aún hay más”, que incluía el hit “Te quiero más”.

En 2003 decidió iniciar una carrera en solitario y ese mismo año lanzó el álbum “Inquietudes”, con 14 temas, entre ellos “Jugándome la vida entera”, que llegó a los primeros puestos de las listas en España. A partir de ese año empezó a presentar y participar en programas de televisión, como ¡Mira quién baila!, de TVE, o Crónicas marcianas, de Tele 5, y a actuar en series televisivas.

En 2006 volvió a la academia de OT para presentar el programa “El chat de Operación Triunfo”, en su quinta edición. En septiembre de 2010 se incorporó al elenco del musical Mamma Mía, en el papel de Sky, que en ese momento se representaba en el Teatro Coliseum de Madrid.

Tras participar en diversos programas y concursos televisivos, en 2013 lanzó el sencillo “Sé “ junto a su hermano Joan Casademunt. En 2016 volvió a los escenarios de la mano de Fórmula Abierta, que formaban en esta segunda época él mismo, Javián y Tessa Bodi.

El 18 de enero de 2018 se convirtió en padre de su única hija, Bruna, que hoy tiene dos años. “Voy a ser padre. Es hora de cambiar, de ser un hombre”, dijo entonces. La pequeña llegó a su vida fruto de su historia de amor con Laia, una joven española de 26 años.