En Showmatch se conformaron las parejas y hubo una baja sorpresiva

Cada vez falta menos para el regreso de Showmatch a la televisión argentina, que será el próximo 19 de abril. Con esto en mente, la producción va definiendo a los participantes del programa con el que El Trece pretende desbancar a MasterChef Celebrity como lo más visto de la televisión local. Con algunos concursantes por confirmar, ya 11 parejas tienen su presencia asegurada en el programa de Marcelo Tinelli. Además, sorpresivamente, Juan Marconi se bajó de la convocatoria y no será parte de La Academia 2021.

Marcelo Tinelli está preparando todo para su vuelta a la televisión después de un año de ausencia en el 2020. Con el 19 de abril como horizonte, el conductor junto a su producción está terminando de definir los competidores de La Academia 2021, que tendrá como jurado a cuatro figuras que ya han pasado por el programa: Ángel de Brito, Hernán Piquín, Jimena Barón y Carolina "Pampita" Ardohain. Esta última probablemente se ausentará durante junio, fecha estimada en la que tendrá a la hija que espera junto a su marido Roberto García Moritán.

Entre quienes habían confirmado que estarían en el regreso de Tinelli a la pantalla de El Trece estaba Juan Marconi, un nombre que sorprendía entre los convocados. Pero el ex conductor de El gran premio de la cocina avisó que debía bajarse de participar en Showmatch. El motivo que esgrimió ante la consulta del portal PrimiciasYa fue que está con "otros proyectos" y no le "daban bien los horarios", aunque no quiso aclarar a qué proyectos se refería "hasta que los termine de cerrar".

Hay varios participantes que tienen asegurada su participación en una de las secciones de Showmatch, recordar que el programa estará dividido en La Academia y una parte de humor. Además, hay figuras del formato que suplirá al Bailando para las que por el momento no se definió un acompañante, que seguramente se conocerán en los próximos días. Los famosos sin compañero confirmado son: El Tucu López, Karina La Princesita, Ángela Leiva, Charlotte Caniggia y Lizardo Ponce.

Showmatch estará dividido en La Academia, que suplirá al Bailando, y una sección de humor.

Las parejas confirmadas para La Academia 2021

Flor Vigna y Facundo Mazzei

Agustín “Cachete” Sierra y Fio Giménez

Sofía “Jujuy” Jiménez y Nacho Saraceni

Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña

El Polaco y Barby Silenzi

Pachu Peña y Flor Díaz

Mar Tarrés e Iván Vivas

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara

Débora Plager y Nicolás Villalba

Ulises Bueno y Rocío Pardo

Viviana Saccone y Ernesto Díaz