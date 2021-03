Tremendo momento: Pampita experimentó su peor día cómo presentadora

Pampita Ardohain vivió este martes seguramente el peor día desde que es presentadora de televisión.

Y es que resulta muy complicado hacer frente al plantón que te puede hacer un invitado cuando tu programa va en vivo.

Fue el reconocido periodista de América TV, Pablo Layus, quien habló de lo ocurrido. "Gerardo Romano abandonó el programa de Pampita", disparó en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Twitter. Al parecer, esto habría tenido que ver con los protocolos en medio de la pandemia de coronavirus, que no habrían sido los correctos para el talentoso actor.

Hace algunas semanas atrás, habló con Marcelo Bonelli, donde se refirió justamente a la enfermedad que mantiene en vilo al mundo entero. "Cuando en un barco vamos a los botes, dicen ‘primero las mujeres y los niños’. Entonces, en un caso de conmoriencia, se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido. Esto es un lugar en el bote también. A mí no me ofrecieron la vacuna", sostuvo.

"Nunca me ofrecieron nada; ni un laburo, ni un curro. No me ofrecieron nada porque yo no acepto nada, porque tengo 74 años y podré ser malhumorado, un poco impertinente en mis comentarios, pero soy una persona respetuosa de la ley. ¿Quién robó vacunas? ¿Cuáles son los nombres de los que las robaron? ¿En qué localidad? ¿Qué cantidad de vacunas?", indagó sobre el escándalo de la vacunación VIP.

"Yo lo que sí veo es que estamos transitando un camino que la humanidad no había transitado, en términos de la globalización y de la pandemia. Estos dos elementos se potencian y generan una situación muy difícil en el mundo entero, geopolíticamente, en la economía neoliberal. Robar es un hurto cometido con violencia, es adueñarse de una cosa mueble ajena. El que fue vacunado cuando no le correspondía incurrió en una falta de ética grave. Yo no la cometería nunca", disparó.