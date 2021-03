Romina Malaspina, directa a la hora de mostrar: ¿Les gusta...?

Romina Malaspina volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de Instagram al plantear una particular consulta a sus seguidores.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la llamativa presentadora quería saber si su look era del agrado de sus fans.

La compañera de Teo Coquet no se había quitado el maquillaje ni la ropa e hizo un baile sensual para la cámara. A la vez, se filmó enfrente de su computadora. “A esta hora yo no duermo. Lo que me pongo a hacer es invertir en criptomonedas, a emprender y a seguir mis cursos”, reveló. Asimismo, aprovechó el momento para promocionar una marca.

“Esta semana voy a hacer un vivo para que sepan cómo hacer su primera inversión y que tengan ganancias. Algunos creen que hablo chino básico, pero yo sé que muchos ya están metidos en el tema. Para los que no saben, les voy a contar un poco cómo es mi día a día con las monedas. Hoy me desperté y la mayoría están en suba. Ahora están en baja, pero no es malo”, relató.

La panelista explicó detalladamente lo que hacía: “El mercado se encuentra en constante movimiento. La clave es comprarlas cuando bajan y venderlas cuando aumentan. Hay que tomar ganancias para poder reinvertir y así hacer crecer tu capital. Eso es básicamente lo que yo hago”.