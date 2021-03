¿Nazarena Vélez casi se mata? Mirá que fue lo que sucedió

La actriz y productora Nazarena Vélez se encuentra transitando una nueva etapa de su vida. Alejada de los flashes de las cámaras y sin conflictos mediáticos en los que años atrás estaba habitualmente involucrada, la protagonista también decidió aceptar su cuerpo y cuestionar la gordofobia y la discriminación que hay (en general) en el mundo del espectáculo con un posteo en Instagram

Nazarena compartió una imagen que, según sus propias palabras, nunca hubiese subido antes. "Sin rollos mentales. En otro momento de mi vida JAMÁS hubiera subido esta foto. Y acá me tenés, birra en mano, subiendo este hermoso posteo”, manifestó. Y tras ello, Vélez dialogó con Teleshow en una interesante charla que mostró su costado más humano.

“Yo siempre fui muy enroscada mentalmente con respecto a mi cuerpo, pero demasiado al nivel de intoxicarme. No me maté de casualidad, porque Dios no quiso. Tuve muchos rollos mentales, estaba enferma psicológicamente. De chiquita era gordita y vivía bullying en el colegio, la pasé mal. Con 14 años empecé a tomar laxantes para estar más flaca, para pertenecer y dejar de ser gorda... Hoy estoy mucho más liberada de eso, no del todo, pero muchísimo más liberada", aseguró la actriz.

Por otro lado, Nazarena Vélez reconoció: "Soy bastante acomplejada, pienso diez veces antes de subir una foto, no es que te ande mostrando la celulitis por la vida súper contenta. Estoy aprendiendo, en el camino de aceptar mi cuerpo. Yo todavía no me acepto del todo. Este es el comienzo de empezar a aceptarse”.